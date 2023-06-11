Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

F.T. yönetimindeki 34 ADD 138 plakalı minibüs, Kangal-Gürün kara yolunun Konakpınar köyü yakınlarında devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kangal ve Gürün'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Kangal Gürün Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title