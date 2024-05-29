Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta minibüse silahlı saldırı: 2 yaralı, 1 ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hareket halindeki minibüse silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtaki bir kişi ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hareket halindeki minibüse silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtaki bir kişi ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde "kız kaçırma" olayına karışan ve içinde Ş.G. ve G.G'nin bulunduğu 02 LF 240 plakalı minibüse hareket halindeyken Aksu köyü yakınlarında R.H. ve B.H'nin bulunduğu 01 VF 138 plakalı hafif ticari araçtan tabancayla ateş açıldı. Ş.G. kafa ve boyun kısmından, G.G. ise omzundan yaralandı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ş.G. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine, G.G. ise Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler R.H. ve B.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada şüphelilerle aynı araçta bulunan yakınları Abdullah H'nin olay sırasında kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kalp Krizi Suşehri Sivas Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title