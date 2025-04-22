Sivas'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Sivas'ta öğretmen ve sağlık personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kamu personelini taşıyan Burak N. (25) idaresindeki 48 ATY 416 plakalı minibüs ile Halil İbrahim N'nin (26) kullandığı 58 AEJ 663 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.

Kazada, 12 öğretmen, 2 doktor ve 1 ebe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılardan Turan Naçar (69) ve eşi Emine Naçar (58) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın hemen ardından sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans helikopterin olay yerine ulaştığını söyledi.

Şimşek, kazanın Yıldız beldesinde görev yapan öğretmen ve sağlık personelini taşıyan servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Şimşek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öte yandan, araç sürücülerinin amca çocukları olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle Yıldız beldesindeki imam hatip ilkokulu ve ortaokulunun 28 Nisan'a kadar tatil edildiği, 23 Nisan programlarının ertelendiği öğrenildi.