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Sivas'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı

Sivas'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı
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Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Kaza, Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 48 ATY 416 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs ile 58 AEJ 663 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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