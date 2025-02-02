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Sivas'ta Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas'ta Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
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Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bir minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

C.B. yönetimindeki 55 AOF 779 plakalı minibüs ile S.G. (44) idaresindeki 58 ABN 474 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldız Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.T. (40) ve minibüste bulunan Z.B, Y.G.B. (17), G.Ş. ve E.E.Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan S.G. ve S.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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