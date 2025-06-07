Sivas'ta Minibüs Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Sivas'ta Minibüs Kaza Yaptı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kontrolden çıkan minibüs, Kızılırmak Nehri yatağına düştü. Kazada 2'si çocuk toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, Kızılırmak Nehri yatağına düşmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. N.G. (39) yönetimindeki 58 NP 571 plakalı minibüs, seyir halindeyken Kızılırmak köprüsünün başlangıç noktasında kontrolden çıkarak nehir yatağına düştü. Suya temas etmeden duran minibüsün sürücüsü N.G. ve yanında bulunan E.G. (5), E.G. (8) ile S.G. (35) yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

Dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyorlar
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
İşte 14 yaşındaki Burak'ın kaybolmadan önceki görüntüleri

Bir şehir günlerdir arıyor! İşte Burak'ın son görüntüleri
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.