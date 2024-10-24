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Sivas'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Altınyayla ilçesi yakınlarında, yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Rahmi Çelik (65) öldü, araçlardaki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Deliilyas beldesi ile Altınyayla ilçesi arasında meydana geldi. Sivas'tan Altınyayla ilçesi yönüne giden Esat Çakır (31) yönetimindeki 58 HK 021 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Rahmi Çelik'in kullandığı 50 ET 837 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada minibüs sürücüsü ile yanındaki Şuranur Mermer ve otomobildeki Ferdane Çelik (51) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu kritik olan Ferdane Çelik, ambulans helikopterle götürüldüğü Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda bir süre ulaşım, kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/ALTINYAYLA(Sivas),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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