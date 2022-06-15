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Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.A. (26) yönetimindeki 58 ADL 376 plakalı hafif ticari araç ile Y.K. (50) idaresindeki 58 FP 800 plakalı minibüs Karşıyaka Mahallesi Celal Kayacan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.R.A. (6), Y.A. (10), M.D. (55) ve Z.D. (23) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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