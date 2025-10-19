Sivas'ta Minibüs Devrildi: 4 Yaralı
Sivas'ta meydana gelen minibüs kazasında, 4 kişi yaralandı. Akdeğirmen Mahallesi'nde devrilen minibüs aydınlatma direğine ve ağaca çarparak istinat duvarını aştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin durumu ciddi.
Y.Ş. yönetimindeki 58 ABV 973 plakalı minibüs, Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde aydınlatma direği ve ağaca çarpıp, istinat duvarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten Paşabahçe Mesire Alanı girişine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste sıkışan Y.Ş. (15), Ö.B. (16), F.K. ve M.K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ö.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel