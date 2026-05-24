Sivas'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran Geçidi mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya yönüne giden N.K. yönetimindeki 26 KF 270 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yolcularından Nazar Kapkaç hayatını kaybederken, sürücü dahil 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı