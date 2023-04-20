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Sivas'ta midibüs devrildi: 10 yaralı (2)

Sivas'ta midibüs devrildi: 10 yaralı (2)

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDUGürün ilçesinde devrilen midibüsteki yaralıların kimlikleri belli oldu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Gürün ilçesinde devrilen midibüsteki yaralıların kimlikleri belli oldu. Kazada sürücü Osman Atlas (61) ile yolculardan aynı aileden Bedrettin (65), Hüseyin (57), Hikmet (41), Mehmet Şair (53), Abdülbasit (51), Gökhan (32), Bilal (34), Abidin Yaprak (51) ve İsmail Kamburoğlu (61) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Gökhan Yaprak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

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