Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Haberler

Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 15'i midesinde olmak üzere 155 paket uyuşturucu maddeyle yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 15'i midesinde olmak üzere 155 paket uyuşturucu maddeyle yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Yıldızeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında İran plakalı otobüsü durdurdu. Otobüste narkotik madde arama köpeği "Lasy"in de katılımıyla arama yapan ekipler, 15'i midesinde olmak üzere 155 paket esrar maddesi ve 6 uyuşturucu hap ile yakalanan İran uyruklu A.E'yi (34) gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Yıldızeli Sivas İran Güncel Haberler

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