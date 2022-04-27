Sivas'ta meslek liseliler ihtiyaç sahibi yaşlılar için okul mutfağında iftarlık hazırlıyor

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lise öğrencileri, okul mutfağında hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahibi yaşlıların iftar sofrasına ulaştırıyor.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, uygulamalı dersleri kapsamında okul mutfağında yemekler hazırlıyor.

Yemekler ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine götürülüyor.

Okulun müdürü Abdussamet Atalay, AA muhabirine, öğretmenler ve öğrencilerin başlattığı "Büyüklerimize iftar yemeği" adlı proje kapsamında yemeklerin yaşlıların sofralarına ulaştırıldığını belirtti.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Ece Ünal ise öğrencilerinin örnek bir projeyi hayata geçirdiğini dile getirerek, "Yaşlılarımızı unutmamak, onların kıymetli olduğunu hissettirmek adına öğrencilerimizle iftar yemeği hazırladık. Bunu da proje haline getirdik." dedi.

Ünal, projeyi ramazan ayının son gününe kadar sürdüreceklerini ifade etti.