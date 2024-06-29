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Sivas'ta mera ıslah çalışmaları devam ediyor

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Sivas'ta mera ıslah ve amenajman çalışmaları ile meraların verimliliği artırılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 150 bin dekar mera alanında ıslah çalışması gerçekleştirildi ve hayvan içme suyu tesisleri yapıldı.

Sivas'ta mera ıslah çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mera ıslah ve amenajman çalışmaları ile meraların verimliliğinin ve mevcut bitki örtüsünün artırılması, erozyona neden olabilecek şekilde çıplaklaşmış alanların yeniden kazandırılarak verimli hale dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 yılında 11 köy, 150 bin dekar mera alanında ıslah çalışması yaptı. Söz konusu çalışmalarda mera alanlarında gübreleme, suni mera tesisi, hayvan içme suyu tesisleri ve sıvat yapımı gerçekleştirildi.

Ayrıca hayvan içme suyu tesisi kapsamında merkez Beştepe, Ayli, Bedirli, Kayadibi ve Eskiapardı köyleri, Yıldızeli ilçesi Yukarıçakmak, Karacaören ve Ortaklar köyleri, Kangal ilçesi Kuşkayası köyü ve Gürün ilçesi Karadoruk köyünde güneş enerjili ve cazibeli hayvan içme suyu tesisleri yapıldı.

Yapılan çalışmalarla köylerde bulunan 150 bin dekar mera alanında, 19 bin 500 küçükbaş ve 2 bin 500 büyükbaş hayvanın kaliteli içme suyuna ulaşmaları sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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