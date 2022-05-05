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Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Mert Taha Varol - Güncel
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Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi Sivas'ta Mayıs ayında havaların ani düşmesi sonucu kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı görenleri şaşırttı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi

Sivas'ta Mayıs ayında havaların ani düşmesi sonucu kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı görenleri şaşırttı.

SİVAS Sivas'ta Mayıs ayında havaların ani düşmesi sonucu kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı görenleri şaşırttı. Hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı. Merkeze yaklaşık 70 km uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesine bağlı Karalar köyünde etkili olan kar yağışı köyü beyaza bürüdü. 2190 m rakıma sahip olan Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidinde de etkisini gösteren kar yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Mayıs ayında meydana gelen kar yağışını gören vatandaşlar şaşırdı.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Güncel

Sivas, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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