Sivas'ta Marketlerde Zeytin ve Zeytinyağı Denetimi Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde marketlerde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol elemanları, zeytin ve zeytinyağı satışı yapan işletmeleri denetledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda güvenirliğinin sağlanması, tüketici haklarının korunması amacıyla başlatılan denetimler kapsamında marketlerde zeytin ve zeytinyağı yağı denetimi yaptıklarını söyledi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Doğan, "Bakanlığımız emrine istinaden ilçemizde görevli denetim ekiplerimizce denetimler sıklaştırılmış, zeytin ve zeytin yağı satan işletmeler denetlenmiş ve işletmeler gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirilmiştir." dedi.

Tüketicileri, Tarım ve Orman Bakanlığının guvenilirgıda.tarımorman.gov.tr adresinde ifşa edilen firmalardan ürün almamaları konusunda uyaran Doğan, "Halkın sağlığını ve tüketici menfaatlerini korumak için ilçemizde denetimlere ara verilmeden devam edilecektir." diye konuştu.