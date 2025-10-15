Sivas'ta Manda Verimliliğini Artırma Projesi Başlatıldı

Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdare tarafından desteklenen "Anadolu Mandalarında Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında işletmelere 41 adet manda boğası dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ulaş ilçesi Kovalı köyünde bulunan Et Süt Kurumu Kombinesinde gerçekleştirilen programa, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner, oda temsilcileri, yetiştiriciler ve vatandaşlar katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Ülkesel Projesi'ni, 2012 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sivas İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ortaklığında, 7 ilçede 160 işletmede yürüttüklerini belirtti.

Projede 2024 itibarıyla 1146 manda olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"İlimizde yetiştirilen Anadolu mandasının süt veriminin yükseltilmesi, yüksek verimli mandaları yetiştiren işletme sayısı ve işletme kapasitelerinin arttırılması amacı ile Sivas İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye, Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Ülkesel Projesi'nde yer alan 41 işletmeye üstün özellikli damızlık 41 manda boğası dağıttık. Projenin yüzde ellisi, Özel İdare, yüzde ellisi ise çiftçi katkılıdır. Projenin toplam bütçesi 4 milyon 592 bin liradır. Bu projemizde olduğu gibi bitkisel ve hayvansal üretime yönelik projelerimize destek olan başta Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek'e, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt'a, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla'ya, çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim."

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla ise Sivas'ta hayvancılığın gelişmesi için çalışan, emek veren herkese teşekkür etti.

Sivas için projenin hayırlı olmasını dileyen Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sebahattin Çaylak, "Proje inşallah Sivas için hayırlı olur. İlimiz hayvancılığına katkı sağlar. İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.