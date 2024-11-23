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Sivas'ta Manda Süt Sağım Projesi Kapsamında Makine Dağıtımı Gerçekleşti

Sivas'ta Manda Süt Sağım Projesi Kapsamında Makine Dağıtımı Gerçekleşti
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Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle, Anadolu mandasının süt veriminin artırılması amacıyla üreticilere 40 süt sağım makinesi dağıtıldı. Proje bütçesi 555 bin 500 lira olup, yüzde 70 Özel İdare, yüzde 30 çiftçi katkısı ile hayata geçirildi.

Sivas'ta, Manda Süt Sağım Projesi kapsamında üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte gerçekleştirilen törene AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Turan Eğri, il protokolü ve üreticiler katıldı.

Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Anadolu mandasının süt veriminin yükseltilmesi, yüksek verimli mandaları yetiştiren işletme sayısı ile işletme kapasitelerinin arttırılması, süt üretiminin geliştirilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile Sivas Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliğine üye işletmelere 40 çift sağım başlıklı güğümlü seyyar süt sağım makinesi dağıtıldığını belirtti.

Projenin yüzde 70 Özel İdare, yüzde 30 çiftçi katkılı olduğunu aktaran Yıldız, toplam bütçesinin ise 555 bin 500 lira olduğunu ifade etti.

Yıldız, Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Ülkesel Projesi'nin 2012 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sivas İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile ortak, Akıncılar, Suşehri, Zara, Yıldızeli, Zara, Altınyayla, Gemerek ve merkez ilçelerinde 160 işletmede yürütüldüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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