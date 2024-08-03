Sivas'ta Lokomotif Kazası: 2 Görevli Yaralandı
Sivas-Samsun demir yolu hattında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan lokomotif beton bloğa çarparak devrildi. Kazada 2 görevli hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Lokomotifin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
Sivas'ta kontrolden çıkarak beton bloğa çarpıp devrilen lokomotifteki 2 görevli yaralandı.
Sivas- Samsun demir yolu hattı Hamidiye Kültür Merkezi karşısında kontrolden çıkan vagonsuz lokomotif, ray kenarındaki beton bloğa çarparak devrildi.
Hafif yaralanan M.P.T. ve M.N, hastaneye kaldırıldı.
Lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı.