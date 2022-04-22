Sivas'ta liseliler hazırladıkları yemeklerle ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Sivas'ta bir lisenin öğrencileri "İftarınız Bizden Olsun" projesi kapsamında okulda hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören kız öğrenciler, ramazan ayında öğretmenleri öncülüğünde "İftarınız Bizden Olsun" projesini hayata geçirdi.

Önceki yıllarda da gerçekleştirilen proje çerçevesince ramazanda ihtiyaç sahiplerinin evlerine gıda kolileri ve hediye çekleri gönderildi.

Proje bu yıl daha da genişletilerek okulda söz konusu ailelerin iftar sofraları için yemek hazırlanmaya başlandı.

Lisenin yiyecek-içecek bölümü öğrencileri, okulun uygulama merkezinde öğretmenleriyle hazırladıkları yemekleri başta hasta ve yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor.

Projeden bu ramazanda şimdiye kadar gıda kolileri, hediye çekleri ve sıcak yemeklerden 100'e yakın aile yararlandı.

Okulun müdürü Cemal Dalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ramazanda uygulamaya koydukları projenin kapsamını bu sene genişlettiklerini belirterek, "Gıda kolileri ve hediye çeklerinin yanı sıra bu ramazanda ihtiyaç sahibi aileler için okulumuzda iftarlık hazırlıyoruz. Ramazan ayı malumunuz bereket ve paylaşma ayı. Yiyecek-içecek hizmetleri bölümü öğrencileri ve öğretmenlerimizle paylaşma ayı ramazanda biz de hazırladığımız yemekleri paylaşıyoruz. İnşallah bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden Eda Nur Koçak ise "Sizin de gördüğünüz gibi proje için öğretmenlerimizle beraber canla başla çalışıyoruz. Yardımlaşmak, hayırlara vesile olmak çok güzel bir duygu. İnşallah devamının geleceğini de düşünüyorum." dedi.

Beyzanur Eyce de "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Burada yaptığımız yemekleri paylaştığım için çok mutluyum. Meslek liseliler olarak hayata dokunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.