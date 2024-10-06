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Sivas'ta KYK Kampüsüne İzinsiz Giren Şüpheli Gözaltına Alındı

Sivas'ta KYK Kampüsüne İzinsiz Giren Şüpheli Gözaltına Alındı
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Sivas'ta, Kredi Yurtlar Kurumu kampüsüne izinsiz giren bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, tel örgülere zarar vererek içeri girdiği tespit edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde yaşandı. Kampüste şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kredi Yurtlar Kurumu Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Sivas

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