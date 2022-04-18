TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU - Haberler

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TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, küçük sanayi sitesinde bazı dükkanların çatısı uçtu.

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, küçük sanayi sitesinde bazı dükkanların çatısı uçtu. Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar binaların çatılarına zarar verdi. Kent merkezinde Küçük Sanayi Sitesinde bazı dükkanlarının çatıları rüzgardan uçarak park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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