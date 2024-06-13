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Sivas'ta Kurbanlık Satıcıları ve Vatandaşlar Sahte Para Konusunda Uyarıldı

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Sivas'ta polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcıları ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın nasıl ayırt edileceğini anlattı ve mağduriyetlerin önüne geçmek için broşür dağıttı.

Sivas'ta polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcıları ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret ederek satıcı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi yöntemlerle mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaş ve kurbanlık satıcılarına broşür dağıtan ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlattı.

Polis ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Sivas Hayvanlar Güvenlik Güncel Haberler

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