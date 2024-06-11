Sivas'ta Kurban Kesim Yerleri Belirlendi

Sivas Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban kesilecek alanlar Çayyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şeyhşamil Mahallesi, Abdulvahabi Gazi Mahallesi, Kümbet Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Tuzlugöl Mahallesi'ndeki semt pazarlarında kurban kesimi yapılabilecek.

Bu yerlerin dışında vatandaşlar, sağlıklı ve çevre açısından uygun olan özel mülklerinde kurbanlarını kesebilecekler.

Ayrıca, cadde ve sokaklarda et çekimine de izin verilmeyecek.

Öte yandan, kurban deri ve sakatatlarının sadece belirlenen kesim alanlarında alım satım işlemi yapılacak olup, farklı bölgelerde satışı yapılmayacak.