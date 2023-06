Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sürüyor

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenirliliğine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Tüketicinin sağlığını korumak amacıyla yürütülen gıda denetimlerinin Kurban Bayramı öncesinde de yoğun şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir ilkesiyle hareket ederek Kurban Bayramı'nın sorunsuz bir şekilde geçirilmesi amaçlanmıştır. İlimizde gıda denetim ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılması, şekerleme ve unlu mamullerin mevzuata uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi amacıyla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kurban vecibesini yerine getiren vatandaşlarımızın, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren gıda işletmeleri tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle pastane, unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerinin denetimlerine hız verildi."

Açıklamada, olası gıda ve gıda hijyeni ile ilgili şikayetlerin kesintisiz hizmet sunan Alo Gıda 174 hattına bildirilmesi gerektiği aktarıldı.