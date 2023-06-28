Sivas'ta Kurban Bayramı'nda Hareketlilik

Sivas'ta Kurban Bayramı nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren belirlenen kurban kesim noktalarında hareketlilik yaşandı. Belediyenin belirlediği kesim yerlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Kesim sırasında genellikle büyükbaş hayvanlar, traktör arkasına takılan vinç yardımı ile kaldırılarak kurban edildi. Kesim alanlarına aileleri ile birlikte gelen çocukların da kurban kesimini izlediği görüldü.

SİVAS'ta Kurban Bayramı nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren belirlenen kurban kesim noktalarında hareketlilik yaşandı.

Sivas'ta bayram namazının kılınmasının hemen ardından vatandaşlar, kurban kesim yerlerine gitti. Belediyenin belirlediği kesim yerlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Hayvanlarını kesim yerlerine getirenlerin bir kısmı, yere yatırabilmek için çaba harcadı. Kesim sırasında genellikle büyükbaş hayvanlar, traktör arkasına takılan vinç yardımı ile kaldırılarak kurban edildi. Kesim alanlarına aileleri ile birlikte gelen çocukların da kurban kesimini izlediği görüldü.