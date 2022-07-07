Sivas'ta Kurban Bayramı mesajları

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajına, kentte ilk Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek başlayan Vali Şimşek, dini bayramların kırgınlığın sona erdiği, selam ve muhabbetin gönüllerde yeniden yeşerdiği özel günler olduğunu anımsattı.

Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde asayiş, güvenlik ve trafik yönünden her türlü tedbirin alındığını hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Arife günü dahil bayram süresince Emniyet Müdürlüğümüz asayiş yönünden 426 ekip 2 bin 343 personel, trafik yönünden 337 ekip 627 personel olmak üzere toplamda 763 ekip 2 bin 970 personel ile gün boyunca milletimizin emrinde olacaktır. Jandarma Komutanlığımız ise asayiş yönünden 1021 ekip 4 bin 836 personel, trafik yönünden 166 ekip 332 personel olmak üzere toplamda 1187 ekip 5 bin 168 personel ile gün boyunca hizmet verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı süresince görev yapacak olan tüm güvenlik görevlilerine, sağlık, itfaiye ve zabıta personelleri başta olmak üzere tüm çalışanlara başarılar diliyorum. Bütün vatandaşlarımızın, kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve basın mensuplarının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Bilgin ise mesajında milli ve manevi duyguların pekiştiği, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, yoksulu gözetme, yetimi sevindirme gibi güzel hasletlerin zirveye çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin sevincini yaşadıklarını aktardı.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Eken de "Sivas iş dünyası ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.