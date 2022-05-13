Sivas'ta köy muhtarı kullandığı minibüsün devrilmesi sonucu yaralandı - Haberler

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Sivas'ta köy muhtarı kullandığı minibüsün devrilmesi sonucu yaralandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta köy muhtarı kullandığı minibüsün devrilmesi sonucu yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kalın köyünün muhtarı, kullandığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kalın köyünün muhtarı, kullandığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Kalın köyünden ilçeye doğru giden muhtar Kemal Kol'un kullandığı 58 BP 720 plakalı minibüs, merkeze yaklaşık 6 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan muhtar, ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Yıldızeli, Minibüs, Sivas, BP, Güncel, Haberler

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