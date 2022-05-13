Sivas'ta köy muhtarı kullandığı minibüsün devrilmesi sonucu yaralandı - Haberler

Sivas'ta köy muhtarı kullandığı minibüsün devrilmesi sonucu yaralandı
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kalın köyünün muhtarı, kullandığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kalın köyünün muhtarı, kullandığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Kalın köyünden ilçeye doğru giden muhtar Kemal Kol'un kullandığı 58 BP 720 plakalı minibüs, merkeze yaklaşık 6 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan muhtar, ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel