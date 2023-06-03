Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sivas'ta korkutan deprem

Sivas'ta korkutan deprem

Güncel Haberler

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu.

Afad'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sivas AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title