Sivas'ta korkutan deprem
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu.
Afad'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel