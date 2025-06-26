Sivas'ta Köprüden Düşen Otomobilde 2 Yaralı

Sivas'ta Köprüden Düşen Otomobilde 2 Yaralı
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Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ö.F.K. (22) yönetimindeki 34 JJ 0150 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kızılırmak Nehri'nin geçtiği köprünün arasındaki boşluktan ırmak kenarına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile D.B. (20) ekiplerce çıkartılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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