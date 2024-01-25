Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta köpeğin saldırısı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sivas'ta bir köpeğin anne, iki kızı ve olaya müdahale eden bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Köpeğin saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta köpeğin anne, iki kızı ve olaya müdahale eden bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Huzur Mahallesi'nde sahipliği olduğu öğrenilen bir köpek, sokaktaki anne N.B. ile kızları A.B. (7) ve İ.B'ye (3) saldırdı.

Anne ve kızlarına yardım için giden İsa Demir de köpeğin ısırması sonucu yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Köpeğin saldırı anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, köpeğin sokakta koşarak yanlarına gittiği anne ve 2 kızına saldırması ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

Bu arada köpeğin, belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldüğü öğrenildi.

"Köpek çocuğu kolundan tutmuştu ve sallıyordu"

Köpeğin saldırısına uğrayan İsa Demir, gazetecilere, kız kardeşinde misafirlikte bulundukları sırada olayı gördüğünü söyledi.

Mutfakta çay içerken köpeğin kardeşinin komşusunun çocuğuna saldırması üzerine birinci kattaki balkondan aşağı atlayarak çocuğun yanına koştuklarını anlatan Demir, "Köpek çocuğu kolundan tutmuştu ve sallıyordu. Üzerimdeki kemerimi çıkartarak müdahale etmeye çalıştım. Köpek döndü bana saldırdı. Eniştemde fırça ile müdahale edince köpek beni bırakarak yeniden çocuğa koştu." dedi.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını dile getiren Demir, "Olayda 4 kişi yaralandı. Bir anne, 2 çocuk ve ben yaralandım. Köpek çocuğu bıraksın diye en çok ben vurdum. Çocuğu sallayınca vicdanım el vermedi. Kız kardeşim çığlık atınca neye uğradığımı şaşırdım." diye konuştu.

Kadir Coşkun ise köpeğin kayınbiraderini yere yatırarak altına aldığını ve yumrukla vurarak müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Numune Hastanesi İsa Demir Sivas Hayvan Hakları Güvenlik Güvenlik Kamerası Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title