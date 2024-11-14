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Sivas'ta Kontrolden Çıkan Cip Müstakil Eve Girdi

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Cip Müstakil Eve Girdi
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Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarındaki boş bir müstakil evin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan cip yol kenarında boş durumdaki müstakil evin duvarından içeri girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.K. yönetimindeki 58 TK 555 plakalı cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında ve içerisinde kimsenin oturmadığı müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazada evin duvarı yıkılarak zarar gördü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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