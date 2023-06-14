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Sivas'ta komşuların 'gürültü' kavgasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta komşuların "gürültü" kavgasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sivas'ta komşular arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta komşular arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi 39. Sokak'ta iki komşu arasında "gürültü" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.H.A (56), komşusu M.P'yi (26) bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan M.P, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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