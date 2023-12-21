Sivas'ta Komşular Arasında Çöp Tartışması Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Sivas'ta bir apartmanda yaşanan çöp tartışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. L.B ve N.B. isimli kardeşler, evlerinin önüne sürekli çöp bırakılması üzerine güvenlik kamerası taktırdı. İzledikleri görüntülerde, çöplerin apartmanda yaşayan komşular tarafından bırakıldığını gördüler.
Sivas'ta bir apartmanda komşular arasında yaşanan çöp tartışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Sularbaşı Mahallesi Kızılay Sokakta yaşayan L.B ve N.B. isimli kardeşler, yaşadıkları dairenin önüne sürekli çöp bırakılması üzerine evlerinin girişine güvenlik kamerası taktırdı.
Bir müddet sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen kardeşler çöpleri apartmanda yaşayan komşularının bıraktığını gördü.
Komşular arasındaki çöp tartışmasını güvenlik kameraları kayıt altına aldı.