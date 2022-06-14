Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören vatandaş öldü Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 42 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 42 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan N.Ç'ye tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Daha sonra rahatsızlanan N.Ç, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA şüphesiyle 4 gün önce anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Hafik Kırım Sivas Güncel Haberler

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