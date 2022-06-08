KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Haberler

KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan İ.Ç'ye evinin bahçesinde kene yapıştı. Keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlanan İ.Ç, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA şüphesiyle 5 gün önce anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti. İ.Ç'nin yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürüldü. AA / Serhat Zafer - Güncel Güncel Haberler

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