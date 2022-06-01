Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Hasan Yuva (64), 5 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yuva kurtarılamadı.

Yuva'nın cenazesinin yarın Çatpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Diyarbakır'dan koyunlarını otlatmak için Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 53 yaşındaki Remzi Polat da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Polat yaşam mücadelesini kaybetti.

Polat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Cumhuriyet Araştırma Kırım Sivas Güncel Haberler

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