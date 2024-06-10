Sivas'ta KKKA Hastalığı Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Gölova ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ş.T, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi görmekteyken hayatını kaybetti. Ş.T'nin vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlandığı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Ş.T kurtarılamadı. Cenazenin Gölova ilçesi Boğazköy'de defnedileceği bildirildi.
Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Gölova ilçesi Boğazköy'de yaşayan 36 yaşındaki Ş.T'nin vücuduna kene yapıştı.
Rahatsızlanan Ş.T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Ş.T'nin cenazesinin, Gölova ilçesi Boğazköy'de toprağa verileceği öğrenildi.