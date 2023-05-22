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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B'ye (36) kene yapıştı.

Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti.

İ.B'nin cenazesi köyünde t???????oprağa verilecek.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Şarkışla Kırım Sivas Güncel Haberler

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