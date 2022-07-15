Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, il merkezinde yaşayan A.K'ye (80) 13 gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan A.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K, yaşam mücadelesini kaybetti. A.K'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Kırım Sivas Güncel Haberler

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