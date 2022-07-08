Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı. Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde yaşayan H.Ö'ye 10 gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan H.Ö, yakınları tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. H.Ö, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ö, yaşam mücadelesini kaybetti. AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel Şarkışla Kırım Sivas Güncel Haberler

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