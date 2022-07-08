Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde yaşayan H.Ö'ye 10 gün önce kene yapıştı.

Rahatsızlanan H.Ö, yakınları tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

H.Ö, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ö, yaşam mücadelesini kaybetti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla Kırım Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title