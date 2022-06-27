Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Haberler

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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.

Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti.

H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yozgat Kırım Sivas Güncel Haberler

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