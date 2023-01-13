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Sivas'ta Kızılırmak'ta otomobil bulundu

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Sivas'ta Kızılırmak'ta otomobil bulundu

Sivas'ta Kızılırmak'ta bulunan otomobilde kimsenin olmadığı belirlendi.

Sivas'ta Kızılırmak'ta bulunan otomobilde kimsenin olmadığı belirlendi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Kızılırmak köprüsü yakınlarında ırmakta otomobil görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İncelemede kimsenin bulunmadığı araç ırmaktan çıkarıldı.

Polis ekiplerinin araştırmasında, 06 CBE 849 plakalı aracın E.A.'ya (25) ait olduğu, bu kişinin ağabeyine "Araba ırmakta, kim geliyorsa gelsin alsın." mesajı yolladığı belirlendi.

E.A'nın otomobili ırmağa iterek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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