Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Sivas'ta Kızılırmak'ta Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sivas'ta Kızılırmak'ta Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta AFAD ekipleri, Kızılırmak Nehri'nde gerçekleştirdiği tatbikatta, kaybolan iki kişinin senaryo gereği cansız bedenine ulaştı. Tatbikata 20 kişi katıldı.

Sivas'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği, Uzuntepe köyü yakınlarında hayvan kurtarmak için ırmağa giren 2 kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Afad, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afad ekibi, Kızılırmak'ta su altından ve su üstünden arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, senaryo gereği kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Sivas AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Uğur Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllık planları arasında yer alan su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatını yaptıklarını belirterek, "Hem eğitim hem tatbikatımıza devam ediyoruz. 20 kişinin katılımıyla yaptığımız tatbikatta, 3 dalgıç ve 17 su üstü arama kurtarma ekibi yer aldı." dedi.

Yüce, tatbikat ve eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri Yılmaz Şahinbay ise ekibe katılan genç personelin su üstü bot kullanım becerilerini geliştirebilmek için tatbikatlara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.