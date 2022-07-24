Sivas'ta Kızılırmak'a devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta otomobilin Kızılırmak'a devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin Kızılırmak'a devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Karahan (60) idaresindeki 06 AL 9243 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi'ndeki köprüden Kızılırmak'a devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Süleyman (80) ve Nigar Karahan (59) otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonrası otomobilden çıkarılan yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Süleyman Karahan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel