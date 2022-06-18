- Sivas'ta kış günlerini aratmayan görüntü

- Sivas'ta vadiyi kaplayan Melek otu çiçekleri kış günlerini aratmayan görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta etki olan sağanak yağışların ardından ekin tarlalarında açan beyaz Melek otu çiçekleri kış aylarından kalma görüntüler oluşturdu.

Sivas'ın Zara İlçesi Tepe köyünde boy yağışların ardından bir anda açan Melek otu çiçekleri vadiyi adeta beyaza büründü. Ekin tarlarında kendiliğinden oluşan çiçekler, kış aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Kar yağmış hissi veren vadi görenlerin ilgisini çekiyor. Beyaz çiçek örtüsünün arasına yer alan kırmızı gelincik çiçekleri ise görsel bir ziyafet sundu. Doğada nadir gözlenen bu güzelliğe şahitlik edenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

"Kar yağmış, dolu yağmış gibi bembeyaz"

Bölge sakinlerinden Kadir Aslan, bu yıl yağan bol yağışlar nedeniyle çiçeğinde bol olduğunu belirtip, "Normalde bu çiçek, kesilen ekin tarlalarında yani tohumun çıkmadığı tarlalarda daha çok oluyor. Bu yıl yağmur güzel yağdı ve buna paralel olaraktan böyle görüntüler ortaya çıktı. Kar beyazı çiçeklerin arasındaki gelincik çiçekleri muhteşem bir görüntü oluşturdu. Kar yağmış, dolu yağmış gibi bembeyaz çok güzel bir görüntü ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Keyfini çıkartıyorlar

Arslan, ortaya çıkan muhteşem manzaranın tadını çıkarttıklarını ifade ederek, "Haziran'ın ortalarına doğru bize de bunun keyfini çıkarmak düştür. Doğayla iç içe olmak, yürüyüş yapmak, çiçek toplamak, evde kurutup vazolara koymak hoşuma gidiyor. Kış aylarında onlara bakmak bu zamanları hatırlatıyor ve güzel bir anı olarak yaşantımda yer alıyor. Bunun farkına varan çok az insan var. Buradan tarlasını süren, hayvanını otlatan köylüler, çobanlar geçiyor sadece ot gözüyle bakıyorlar. Ancak bu gözle bakıldığında başka bir görüntü ortaya çıkıyor" şeklinde ifade etti.