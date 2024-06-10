Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığından 22 Vaka Tespit Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valiliği, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanılı 22 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. 3 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilirken, vatandaşlar kene tutunması konusunda dikkatli olmaya ve önlem almaya çağrıldı.

Sivas Valiliği, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanılı 22 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas ve çevre illerde mevsim ve çevre değişkenleri etkisiyle dönemsel görülen kene nedenli KKKA vaka sayısında artış görüldüğü belirtildi.

Sivas'ta 22 pozitif KKKA tanılı vakanın tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Maalesef 3 vatandaşımız vefat etmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 olası, 3 kesin KKKA tanılı hastamızın tedavileri devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Vatandaşların kene tutunması konusunda dikkatli olmaya ve önlem almaya davet edilen açıklamada, şüpheli durumlarda sağlık merkezlerine başvuru yapmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, keneye karşı alınacak önlemler hakkında da bilgiler paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Vücudunuza tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, tutunan kene çıkarmamalı, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hayvanların üzerindeki kene elle çıkarılmamalıdır ayrıca hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Kene tutunmasından sonra, 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini görülürse, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Valiliği Sivas Sağlık Güncel Haberler

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title