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Sivas'ta Kimliği Belirsiz Bebek Toprağa Verildi

Sivas'ta Kimliği Belirsiz Bebek Toprağa Verildi
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Sivas'ta arazide bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cenazesi, çocuk mezarlığında defnedildi. Mezar başına 'Melek bebek kimsesiz' yazılı tahta konuldu.

Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebek, çocuk mezarlığında toprağa verildi.

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde dün hareketsiz halde bulunan ve yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na getirildi.

Çocuk mezarlığı bölümüne defnedilen bebeğin kabrinin başına konulan tahtaya "Melek bebek kimsesiz" yazıldı.

Kimliği belirlenemeyen ve erkek bebeğin cesedinden alınan parçaların Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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