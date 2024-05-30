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Sivas'ta Kılıçarslan İlkokulu'nun Yeniden Yapımına Başlandı

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Sivas'ta kullanım ömrünü tamamladığı için yıkımı gerçekleştirilen 12 derslikli Kılıçarslan İlkokulu'nun yeniden yapımına başlandı. Okulun 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde tamamlanması hedefleniyor.

Sivas'ta kullanım ömrünü tamamladığı için yıkımı gerçekleştirilen 12 derslikli Kılıçarslan İlkokulu'nun yeniden yapımına başlanıldı.

Kaleardı Mahallesi'nde bulunan ve 2023 yılında kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan okul Sivas Valiliğinin başlattığı "Eğitime Hayat Verenler" projesi kapsamında hayırsever iş insanı Burhan Haksever tarafından yaptırılıyor.

Okulun, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde tamamlanması hedefleniyor.

Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 derslik olarak inşa edilen okulda dil sınıfı, kütüphane, fen bilgisi laboratuvarı, spor salonu, konferans salonu sığınak gibi bölümlerin yer alacağını söyledi.

Sarı, hayırsever iş insanı Burhan Haksever, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener başta olmak üzere okulun yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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