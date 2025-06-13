Sivas'ta Kene Vakaları Üzerine Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında kene vakalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik Ek Bina Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Adem Uzun ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kentte görülen kene vakaları değerlendirilerek alınan önlemler görüşüldü.

Toplantının ardından Vali Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ile basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

"2025 yılında bugün itibarıyla 5,5 aylık dönemde toplam vaka sayımız 39'dur"

Şimşek, son günlerde kene tutunmasına bağlı artan vakalar ve buna bağlı ölümlerin kamuoyunda önemli bir gündem oluşturduğunu belirtti.

Bu yıl içinde kene kaynaklı 7 ölümün gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, "2025 yılında 39 pozitif Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası görülmüş, bu vakalardan ne yazık ki 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Tokat'tan ilimize sevkle gelen 1 vatandaşımız da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Sivas'ta son 5 yılda görülen vaka sayılarına ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"2021'de 224 vaka varken 2022'de bu sayı 210 olarak gerçekleşmiş. 2023'te ise vaka sayısının 83 olduğunu görüyoruz. 2024'teki vaka sayısı da 65 olmuştur. 2025 yılında bugün itibarıyla 5,5 aylık dönemde ise toplam vaka sayımız 39'dur. Vaka sayılarının ilçelere göre dağılımına baktığımızda ise en çok vakanın Kelkit Vadisi ve kuzey ilçelerimizle buralara yakın köylerde olduğunu görüyoruz. Vefat sayıları da buna paralellik göstermektedir. Sivas'ta keneden vefat eden vatandaşların tamamının kırsal bölgeden geldiğini görüyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum ki keneyle mücadelemiz, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde büyük bir titizlikle ve hızla devam etmektedir."

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen aşı çalışmalarının da son aşamaya geldiğine dikkati çeken Şimşek, "Fakültemizin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın uluslararası çalışma grubuyla yürüttüğü aşı çalışmalarında geliştirilen 2 aşıdan birinde Faz 1 aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. DNA temelli aşı, faz çalışmalarının tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde tıp dünyasına kazandırılacaktır. Valilik olarak halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.